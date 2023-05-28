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115 yaşında sandığa geldi, oy kullandı

Aksaray'da 115 yaşındaki Atike Açıkel, yakınlarının yardımıyla tekerlekli sandalyeyle sandık başına gelip, 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasında oyunu kullandı.  

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115 yaşında sandığa geldi, oy kullandı

Paşacık Mahallesi’nde oturan 7 çocuk annesi Atike Açıkel,  kızı Aynur Açıkel ve damadı Muzaffer Açıkel ile birlikte oyunu kullanacağı Cahit Zarifoğlu Ortaokuluna geldi. Araçtan indirilen Açıkel, tekerlekli sandalyeyle, sandığın bulunduğu salona giderek oyunu kullandı.

Kızı Aynur Açıkel ,Oyumuzu annemle beraber kullandık. Annem Aksaray’ın en yaşlısı. Geçen yıl da ‘Yaşlılar Haftası nedeniyle protokol üyeleri ‘Şehrin en yaşlısı’ diye evimizi ziyaret etmişti. Oyumuzu kullandık, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Annem 115 yaşında. Oy kullandığı için çok mutlu oldu dedi. (DHA)

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