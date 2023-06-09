15 metreden metro inşaatına uçtu
İzmir'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkan beton mikseri demir bariyerleri aşarak 15 metre yükseklikten metro inşaatı sahasına uçtu. Kazada sürücü Erdoğan Yeşil (44), yaşamını yitirdi.
izmir Çevreyolu Balçova Viyadüğü katılım yolunda saat 20.00 sıralarında Erdoğan Yeşil yönetimindeki beton mikseri, İzmir Çevreyolunda Narlıdere yönünden Limontepe istikametine gittiği sırada, demir bariyerleri aşarak metro inşaatı sahasına uçtu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Yeşil, sağlık görevlilerine teslim edildi.
Yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan Yeşil’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Öte yandan, kazayla ilgili polis ekipleri çevrede incelemede bulundu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşmesi sonucu hurdaya dönen beton mikserinin kadranı da araçtan fırladı.
Yapılan incelemede, beton mikserinin kadranının 60 kilometre hızda kaldığı görüldü. Kaza sonrası olay yerine gelen Erdoğan Yeşil’in yakınları ve iş arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. (DHA)