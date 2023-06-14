15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde zincirleme kaza
5 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aniden yavaşlayan trafikte zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 7 otomobil kullanılamaz hale geldi.
İstanbul’da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ankara istikametinde, 2 taksi ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. (AA)