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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde zincirleme kaza

5 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aniden yavaşlayan trafikte zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 7 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yayınlanma: 02:11 - 14 Haziran 2023 Güncellenme:
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde zincirleme kaza

İstanbul’da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ankara istikametinde, 2 taksi ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. (AA)

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