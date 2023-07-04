15 yaşında halk otobüsünü kaçırdı, ortalığı birbirine kattı
Kayseri'de park halindeki halk otobüsünü kaçırıp yaklaşık 5 kilometre sonra kaza yapan 15 yaşındaki M.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya caddesinde M.Ö., park halinde bulunan ve kontağı üzerinde olan 38 AB 262 plakalı halk otobüsünü çalıştırıp hareket etti.
KALDIRIMA ÇARPTI
El freni çekik olan otobüsle yaklaşık 5 kilometre ilerleyen M.Ö., kaldırıma çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi.
M.Ö.’nün kazadan yara almadığı belirlenirken, itfaiye ekipleri ise otobüsün fren sisteminde meydana gelen dumana müdahale etti. Halk otobüsü olay yerine gelen sahibine teslim edilirken, M.Ö. ise polis merkezine götürüldü.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Emniyette ifadesi alınan M.Ö.’nün sağlık nedenlerinden dolayı olayı anlatamadığı öğrenildi. M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. (DHA)