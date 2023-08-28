17 yaşındaki Yasemin öldü, bakanlık harekete geçti

Bursa'da bir inşaatın, içi su dolu olan asansör boşluğunda cesedi bulunan ve koruma altında olduğu yurttan kaçan Yasemin Cemre İçlikan'ın (17) ölümüyle ilgili bakanlıktan açıklama geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa’da 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’ın inşaatta ölü bulunmasına ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını ve suçluların en ağır cezayı alması için bakanlığın davaya müdahil olacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “17 yaşındaki kız çocuğu inşaatta ölü bulundu” başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu bildirildi.

2021’DEN BERİ KORUMA ALTINDA

Haberlere konu olan kız çocuğu Y.C.İ’nin 26 Ekim 2021’den itibaren bakanlığa ait kuruluşta koruma ve bakım altında tutulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“23 Ağustos tarihinde kuruluşumuzdan izinli olarak ayrılan Y.C.İ. izin süresi bitiminde kuruluşa dönmemiş, bunun üzerine kuruluş görevlilerimiz ivedilikle kolluk kuvvetlerine kayıp bildiriminde bulunmuştur. Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden personellerimiz vefat eden kişinin Y.C.İ. olduğunu doğrulamıştır. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmış, adli süreç devam etmektedir. Bakanlık olarak suçluların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olup hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız.”

İlginizi Çekebilir 17 yaşındaki genç kızın cesedi inşaatta bulundu