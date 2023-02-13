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Depremden 177 saat sonra büyük sevinç

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında 177'nci saatte kurtarılan Saadet Şendağ hastaneye kaldırıldı, kurtarılma anında oğlu büyük sevinç yaşadı.

Yayınlanma: 13:52 - 13 Şubat 2023 Güncellenme:
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Depremden 177 saat sonra büyük sevinç

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler çok sayıda ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin üzerinden 1 haftadan fazla süre geçmesine rağmen mucize kurtuluşlar sürüyor.

Hatay’da Saadet Şendağ adlı kadın arama kurtarma ekiplerinin çabaları sonucu saatler sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

177’nci saatte enkaz altından kurtulan Saadet Şendağ’ın enkaz başında bekleyen oğlu annesinin kurtulduğunu öğrendiği an büyük sevinç yaşadı.  (Foto: REUTERS)

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Hatay Kadın Kahramanmaraş Reuters
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