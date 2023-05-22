18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50 oyu geçen aday olmadığı için seçimler ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 kişi de sandık başına giderek, ilk kez oy kullanacak.

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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylardan hiçbiri yüzde 51 oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda seçmen sayısı artacak mı, 18 yaşına yeni girenler 2. seçimde oy kullanabilecek mi merak ediliyor.

18 YAŞINA GİRENLER 2. TURDA OY KULLANABİLECEK Mİ?

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimleri öncesi yurt içi seçmen sayısını 60 milyon 697 bin 843, yurt dışı seçmen sayısını 3 milyon 416 bin 498 olarak açıklamıştı.

İkinci tura güncellenmiş kütüklerle gidileceği için 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 kişi de sandık başına giderek, ilk kez oy kullanacak.

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).