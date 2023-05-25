2022’de trafik kazalarında ölen kişi sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'de 197 bin 261'i ölümlü ve yaralanmalı olmak üzere 1 milyon 232 bin 957 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda toplam 5 bin 229 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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TÜİK, 2022 yılına ilişkin kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kara yolu ağında 2022 yılında toplam 1 milyon 232 bin 957 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 1 milyon 35 bin 696’sı maddi hasarlı, 197 bin 261’i ise ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olarak kayda geçti. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 82,5’i yerleşim yeri içinde yüzde 17,5’i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI AZALDI

Trafik kazalarında 2 bin 282 kişi kaza yerinde, 2 bin 947 kişi ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazalarda yaralanan kişi sayısı 288 bin 696 oldu. 2022’de bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,9 artarken; toplam kaza sayısı yüzde 3,9, ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı yüzde 4,9, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 3,7 ve yaralı sayısı yüzde 5,1 arttı. Toplam ölü sayısı ise yüzde 2,5 azaldı.

İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde, bin taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kaza Bingöl’de en az İstanbul’da gerçekleşti. Toplam 197 bin 261 ölümlü ve yaralanmalı kazanın 162 bin 667’si yerleşim yeri içinde, 34 bin 594’ü yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazası ölümlerinin yüzde 53,4’ü, yaralanmaların yüzde 76,5’i yerleşim yeri içinde gerçekleşen kazalar sonucunda; ölümlerin yüzde 46,6’sı, yaralanmaların ise yüzde 23,5’i yerleşim yeri dışında gerçekleşen kazalar sonucunda oluştu.

ÖLENLERİN YÜZDE 44,9’U SÜRÜCÜ

Trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 44,9’unu sürücü, yüzde 31,8’ini yolcu, yüzde 23,3’ünü ise yayalar oluşturdu. Cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76,7’sini erkek, yüzde 23,3’ünü kadın, yaralananların ise yüzde 69,4’ünü erkek, yüzde 30,6’sını kadınlar oluşturdu.

Ölümlü ve yaralanmalı kaza kusurlarının yüzde 86,8’i sürücü, yüzde 9,5’i yaya, yüzde 2,1’i taşıt, yüzde 1,2’si yolcu ve yüzde 0,4’ü yol kaynaklı oldu. Kaza sonucundaki ölümlerin yüzde 54,9’u tek araçlı, yüzde 39,2’si 2 araçlı ve yüzde 5,9’u çok araçlı kazalarda meydana geldi. Yaralanmaların ise yüzde 51,6’sı 2 araçlı, yüzde 41,5’i tek araçlı ve yüzde 6,9’u çok araçlı kazalarda oluştu.

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI KAZALARA 321 BİN 485 TAŞIT KARIŞTI

2022’de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına 321 bin 485 taşıt karıştı. Yüzde 48,5’i otomobil, yüzde 22,2’si motosiklet, yüzde 14,2’si kamyonet, yüzde 2,7’si bisiklet, yüzde 2,5’i minibüs, yüzde 2,3’ü çekici, yüzde 2,1’i kamyon, yüzde 1,9’u otobüs, yüzde 0,8’i traktör ve yüzde 2,8’i diğer taşıtlardan oluştu.

Ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 66,9’u gündüz, yüzde 30,6’sı gece ve yüzde 2,5’i alacakaranlıkta oldu. 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 ölümlü ve yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında, ağustos ayı yüzde 10 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken şubat ayı yüzde 5,8 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü ve yaralanmalı kazalar yüzde 15,2 pay ile en fazla cuma günü ve yüzde 13,6 pay ile en az pazar günü gerçekleşti. (DHA)

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