22 yılda nereden nereye… Kimler kimlerle beraber

Hizbullah Terör Örgütü’ne en büyük darbeyi vuran Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin üzerinden 22 yıl geçti. Okkan’ın katledildiği şehitlik semtine yaklaşık 2 kilometre uzakta iki yıl önce düzenlenen bir kan bağışı töreninde dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile Hizbullah hükümlüsü ve Diyarbakır Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz’ın birlikte yer aldığı ortaya çıktı. SÖZCÜ TV istihbarat şefi Burak Ersemiz’in özel haberi…

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Kaçırdıkları insanları Humeyni döneminde İran’da kullanılan domuz bağı yöntemi ile işkence yaparak sorgulayan ve öldüren Hizbullah Terör Örgütü’nün çökertilmesinde büyük emeği geçen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan 24 Ocak 2001'de 5 polis ile birlikte şehit edildi. Diyarbakır halkı tarafından sevgiyle anılan Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin üzerinden 22 yıl geçti.

Gaffar Okkan’ın 5 polis koruması ile birlikte katledildiği şehitlik semtine yaklaşık 2 kilometre uzakta iki yıl önce düzenlenen bir kan bağışı töreninde çekilen görüntüler 22 yılda nereden nereye gelindiğini gözler önüne seriyor.

HİZBULLAH'IN İŞKENCE UZMANIYLA, EMNİYET MÜDÜRÜ YAN YANA

Görüntülerde, 2019 yılının 9’uncu ayında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne atanan Şükrü Yaman’ın kan bağışı için, Gaffar Okkan’ı katleden Hizbullah Terör Örgütü'nün işkence uzmanı iddiasıyla yakalandıktan sonra hüküm giyen ve 2019 yılı Ağustos ayından bu yana Kızılay Diyarbakır Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz ile yan yana geldiği görülüyor.

Şükrü Yaman’ın kan bağışı töreninde Naif Yılmaz’ın geçmişi hakkında bilgisi var mıydı konusu soru işareti. Ancak Yılmaz’ın HÜDA-PAR ile AKP’nin 2019 seçimleri öncesinde yakınlaşmasından sonra 2019 yılının 9’uncu ayında Kızılay’a müdür olduğu bir gerçek.

HİZBULLAHÇILAR AKP DÖNEMİNDE SERBEST BIRAKILDI

Hizbullah davasından yakalanıp hüküm giyenler, AKP döneminde çıkan yasalar uyarınca yargılandıkları mahkemelere toplu dilekçe verip yargılamanın yenilenmesini istediler.

Bu talepleri kabul edilenler adil yargılanma hakkının ihlali, uzun gözaltı süresi uzunluğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kriterleri ve “hak mağduriyeti” doğduğu gerekçe gösterilerek serbest bırakıldılar. Bu tahliyelerin de diğer Hizbullah tetikçilerinin tahliyesi gibi 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti.

ARADAN GEÇEN 22 YILDA GELİNEN NOKTA

Aradan geçen yaklaşık 22 yıl sonra gelinen nokta ise şu; haklarında yeniden yargılama kararı çıksa da yargılanmayan eski Hizbullah hükümlüleri artık Kızılay görevlisi ve Gaffar Okkan ile 5 silah arkadaşının kanlarının döküldüğü Diyarbakır'da emniyetin en üst düzey isimleri ile birlikte kan topluyorlar.

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