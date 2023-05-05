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23 ilde IŞİD üyelerine operasyon

Yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü IŞİD'e yönelik 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

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23 ilde IŞİD üyelerine operasyon

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