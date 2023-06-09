240 milyonluk vurgun: Uluslararası oto kaçakçılarına operasyon

Konya merkezli 10 ilde, turistik kolaylıklar kapsamında ülkeye getirilen araçları parçalayıp satan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Müslüm EVCİ

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İçişleri Bakanlığı 2018-2022 yılları arasında turistik kolaylıklar kapsamında 115 taşıtı ülkemize getirerek parçalayan suç örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yapılan operasyonda 12 kişinin yakalandığı, 15 adet çekici, 5 adet otomobil, 15 adet dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhasının ele geçirildiği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 240 MİLYON LİRA

Bakanlığı yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

*Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tespitleri doğrultusunda ve koordinesinde, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile Oto Kaçakçılığı suçuna yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; Geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında ülkemize getirilen araçları 3. şahısların kullanımına bırakan, araçları parçalayarak ülkemizde satan veya usulsüz tescil yaparak büyük vergi kayıplarına neden olan şahıs ve suç grubunun faaliyetleri tespit edilmiştir.

*Söz konusu suç grubunun 2018-2022 yılları arasında turistik kolaylıklar kapsamında 115 taşıtı (tahmini değeri 240 milyon TL) ülkemize getirdiği belirlenmiştir.

*Operasyon kapsamında şahıs ve araçlara yönelik yapılan araştırmalarda; ülkemize araç getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bahse konu operasyon uluslararası boyut kazanmıştır.

*Yabancı uyruklu şahısların kurye olarak kullanılmak suretiyle ülkemize araç getirme sürecinde rol oynadıkları belirlenmiştir. Suç grubunun, suçtan elde ettiği gelirlerin ortaya çıkarılması için yapılan incelemelerde yüklü miktarda şüpheli para transferleri tespit edilmiştir.

*Yaklaşık 1 buçuk yıldır sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde 09.06.2023 tarihinde Konya merkezli olarak 10 ilde (Konya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara, Antalya) tespit edilen adreslerde arama yapılarak 29 Türk ve 7 yabancı uyruklu şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirilmektedir.

*Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 12 şahıs yakalanmış, 15 adet çekici, 5 adet otomobil, 15 adet dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhası ele geçirilmiştir.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar; Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı. Operasyon devam ediyor. Kahraman polislerimiz… Rabbim yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin” ifadelerine yer verdi.