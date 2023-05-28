28 Mayıs seçimlerinde liderlerin sandığından kime, ne kadar oy çıktı?

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde oylar sayılmaya devam ediyor. Bazı liderlerin oy kullandığı sandıklardan sonuçlar gelmeye başladı. 28 Mayıs seçimlerinde liderlerin sandığından kime, ne kadar oy çıktı? İşte sonuçlar...

Sozcu.com.tr

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İki hafta önce yapılan 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde adaylar Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 88 bin 360; Kemal Kılıçdaroğlu, 24 milyon 568 bin 196; Sinan Oğan, 2 milyon 829 bin 634 oy aldı.

Oğan ilk turda elenirken, yüzde 50+1'i bulamayan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı.

Bu gün yapılan ikinci tur sonrası liderlerin oy kullandıkları sandıktan gelen ilk sonuçlar şöyle:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar’da Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3279 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandıktan Erdoğan’a 213, Kılıçdaroğlu’na 134 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu’nda 4221 numaralı sandıkta oy kullandı. 318 seçmenin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu’na 224 oy, Erdoğan’a ise 90 oy çıktı. Sandıktan iki oy boş çıkarken, iki oy da geçersiz sayıldı.

Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan’da bulunan Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu’nda 2249 numaralı sandıkta oy kullandı. Toplam 337 oyun kullanıldığı sandıkta Erdoğan’a 83 oy çıkarken Kılıçdaroğlu’na 254 oy çıktı.

Muharrem İnce, Ankara’daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi’nde oy kullandı. İnce’nin oy kullandığı 4617 nolu sandıkta 358 seçmen oy kullandı. Kılıçdaroğluna’na 295 oy, Erdoğan’a ise 59 oy çıktı. Sandıktan çıkan 4 oy ise geçersiz sayıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu’nda oy kullandı. Bahçeli’nin oy verdiği 1296 numaralı sandıkta 296 seçmen oy kullandı. Oyların 292’s’i geçerli, 4’ü geçersiz sayıldı. Sandıktan Kılıçdaroğlu’na 233, Erdoğan’a 59 oy çıktı.