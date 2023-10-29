29 Ekim mesajları… En güzel ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı 100. yıl mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı 100 yılı geride bırakırken, kutlama coşkusuna ortak olmak isteyenler törenlere akın ediyor, 29 Ekim mesajları paylaşıyor. İşte Cumhuriyet'in 100. yılı için en güzel, resimli Cumhuriyet bayramı mesajları ve 29 Ekim mesajları...

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor, 100 yaşındaki Cumhuriyet için en güzel 29 Ekim mesajları paylaşılıyor. 100 yıl önce, Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine modern bir devlet kuruldu ve Türk milleti, kendi geleceğini kendi elleriyle belirleme hakkını elde etti.

Türkiye’nin en anlamlı milli bayramı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kavuştuğumuz özgürlük, eşitlik, bağımsızlık gibi evrensel değerlerle yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalara ortak olmak isteyenler için işte Cumhuriyet’in 100. yılı için en güzel 29 Ekim mesajları…

CUMHURİYET BAYRAMI 29 EKİM MESAJLARI

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine olan bağlılığımızı yineliyor, ülkemizin her köşesinde kutlama coşkusunu paylaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılını gurur ve coşkuyla kutluyor, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, Cumhuriyetimizin ışığında aydınlık yarınlara adım atmanın gururunu yaşıyoruz. İyi bayramlar!

100 yıl önce başlayan bu büyük yolculukta, Cumhuriyetimizin değerlerini ve kazanımlarını kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık ve güçlü yarınlara yürüyoruz. Kutlu olsun!

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, geçmişten aldığımız güçle, geleceği daha da parlak kılmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini ve Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutluyoruz. Nice 100 yıllara!

Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılında, ulusumuzun geçmişteki zaferlerini ve bugünkü birliğini gurur ve sevinçle kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamak, Türkiye’nin geçmişi ile geleceği bir arada görmek anlamına geliyor. Kutlu olsun!

100 yıl boyunca Cumhuriyetimizi büyüten ve kalkındıran herkesi saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! Büyük Önder Atatürk’ün önderliğinde kurulan bu cumhuriyeti korumak ve sonsuza kadar yaşatmak için çalışacağız.

Atatürk’ün eşsiz devrimleriyle kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlar, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine olan saygı ve minnetimizi yineleriz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk’ün bize mirası olan laiklik, demokrasi ve çağdaşlık ilkelerine olan bağlılığımızı yineliyor, ülkemizin her köşesinde bayram coşkusunu paylaşıyoruz.

Atatürk’ün ışığında aydınlık yarınlara doğru yürüdüğümüz bu özel günde, Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılını kutlamak gurur verici. Nice 100 yıllara!

Atatürk’ün ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu mücadelenin zaferini kutlayarak, geleceğe umutla bakıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamak, Atatürk’ün bize bıraktığı mirası yaşatma ve daha da büyütme sözü vermek anlamına gelir. Kutlu olsun!

ATATÜRK CUMHURİYET’İ İLAN ETTİ

27 Ekim 1923’te İcra Vekilleri Heyeti’nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923’te Meclis’e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

Cumhuriyetin ilanı, Ankara’da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı. Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet’in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925’te, Hariciye Vekaleti’nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim’in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan’da karara bağlandı; 19 Nisan’da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet’in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925’ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.