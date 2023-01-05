3 genel başkan İstanbul’da metro açacak

İBB, Anadolu Yakası’nda 4 ilçeyi birbirine bağlayan 14.3 km uzunluğundaki Bostancı-Dudullu metro hattını 6 Ocak günü açıyor. Açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), “150 günde 150 proje” maratonu tamamlanıyor. Anadolu Yakası'nda 4 ilçeyi birbirine bağlayan, 2.5 milyonu aşkın İstanbullunun hayatını kolaylaştıracak Bostancı – Dudullu metrosunun açılışı 6 Ocak günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek.

14.3 km uzunluğunda, 13 istasyondan oluşan metro ile Bostancı'dan Dudullu- Parsellere ulaşım 21 dakikaya inecek.

Metronun ilk yolcuları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olacak.

İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

Sosyal medya hesabından İstanbulluları açılış törenine davet eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu yatırım araçlarıyla birlikte 600 milyon avroyu buldu. Güncel maliyetle 12 milyar TL'nin üzerindeki bir yatırımı İstanbullularla buluşturmuş oluyoruz. Son 5-6 gün için yaptığımız açılışlarla Yıldız'ı Mecidiyeköy’e bağladık, Baltalimanı arıtmayı açtık. Hepsini üst üste koyduğumuzda yaklaşık 16 milyarlık bir yatırımı İstanbullularla buluşturmuş ve 150 günde 150 projeyi tamamlamış olacağız. Bu hattımız çok önemli. Dudullu'yu denizle buluşturacak. Ümraniye için önemli bir bağlantı, aynı zamanda Ataşehir için de çok önemli istasyonlarıyla önemli bir bağlantı. Maltepe ve Kadıköy’ün sınırlarında olan duraklarıyla da çok çok önemli bir metromuz olacak” dedi.