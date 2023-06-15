3 katlı kerpiç bina çöktü

Eskişehir'de, iki tarafında inşaat yapımı devam eden ve ev sahiplerinin 1 gün önce ayrıldığı 3 katlı kerpiç binanın bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda yaralanan olmazken, binanın belediye ekiplerince kontrollü yıkımına başlandı.

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Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Kocabay Sokak üzerindeki 3 katlı kerpiç binanın bir kısmı akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.

Bina sakinlerinin 1 gün önce çatlaklar nedeniyle ayrıldığı apartmanda yaralanan olmazken, çevrede ise paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

KONTROLLÜ YIKIM YAPILIYOR

Bir kısmı çöken 3 katlı binanın, Tepebaşı Belediyesinin görevlendirdiği ekipler tarafından çökme tehlikesi nedeniyle kontrollü olarak yıkımına başlandı. Öte yandan, çöken apartmanın en az 50 yıllık olduğu belirtildi.

“EŞYALARLA BİRLİKTE HATIRALARIMIZ DA GİTTİ”

Talha Bayyar, iki tarafından inşaat bulunan binalarının ihmal nedeniyle çöktüğünü öne sürdü. Bir tarafında 4 katlı inşaatın sürdüğünü, diğer tarafında ise tek katlı evin yıkılarak yeni inşaat çalışmasına başlandığını anlatan Bayyar, şunları söyledi;

*Yaklaşık 5 ay önce bizim binanın altındaki tek katlı evi müteahhidi yıktı. Bir hafta önce de yeni inşaata başladı. Biz binamız konusunda tedbir almasını istedik ama almadı. Bir haftanın sonunda da evimiz bu hale geldi.

*Tüm eşyalarımız evde kaldı, hiçbirini alamadık. Düne kadar eve girebilirsiniz demişti. Biz evde sıkıntı olabilir diye kendi tedbirimizi aldık ve ayrıldık. Dün ev kaymaya başladı. Ev yıkılınca çok üzüldüm, çok ağladım.

*Eşyalarla birlikte hatıralarımız da gitti. Apartmanın altındaki tek katlı evi yıkan ve temele başlayan inşaat yetkilileri hiçbir tedbir almadı. İhmal nedeniyle bizim evimiz bu hale geldi. Biz yaklaşık 1 hafta önce akrabalarımızın yanına gittik.

*Ama diğer 2 dairenin gidecek yeri olmadığı için boşaltmadı binayı. Dün ev yıkılmaya, sesler gelmeye başlayınca hemen evden çıktılar. O nedenle apartman boştu.

“UFAK UFAK ÇATLAKLAR BAŞLADI”

Diğer bina sakini Meral Selve de evden yeni ayrıldıklarını ancak eşyaları alamadıklarını söyledi. Yaklaşık 6 senedir aynı apartmanda oturduğunu ifade eden Selve, “Yaklaşık 5 ay önce sol tarafta inşaat başladı. Daha sonra apartmanın alt tarafındaki müteahhit tek katlı evi yıkıp inşaata başladı. Yeni inşaatın temeli atıldıktan sonra binamızda ufak ufak çatlaklar başladı. Bugün evde değildik, müteahhit bizi akşam evden çıkardı. Yer ayarladı. Bugün de geldiğimizde evin durumu bu haldeydi. Eşyalarımız içerde. Polis içeri almadığı için eşyalarımız da binada kaldı” diye konuştu.

“YIKIMIN BİZİMLE İLGİSİ YOK”

Aynı sokakta tek katlı evi yıkarak yeni inşaata başlayan inşaat firması görevlileri ise apartmanın yaptıkları temel çalışması nedeniyle yıkılmadığını söyledi. Apartmanın kerpiç ve kolonsuz çok eski bir bina olduğunu ifade eden görevliler, “Diğer inşaatan gelen beton pompalı aracın etkisi nedeniyle yıkıldı. Yıkımın bizimle ilgisi yok” dedi.

Binanın yıkılma nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. (DHA)

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