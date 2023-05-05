3 milyar liralık vurgunda gözaltı sayısı artıyor

İzmir merkezli 40 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Bahar Temizliği' adlı operasyonda, farklı kurum ve firmaların internet sitelerinin sahtelerini açıp çok sayıda kişiyi 3 milyar lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 214 oldu.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Kişisel verileri ele geçirme veya yayma’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenlenmesi’ suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma yaptı.

İzmir merkezli 40 ilde toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik, dün sabah eş zamanlı, ‘Bahar Temizliği’ adı verilen operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında 214 şüpheli yakalandı, 52 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin, İzmir’de belediye otobüs kartlarını doldurmak için kullanılan sitelerin sahtelerini yaptıkları ve yine telefon kontör hattı ödemeleri için aynı şekilde sahte siteler açıp dolandırdıkları belirlendi. İzmir genelinde bu yöntemle dolandırılan 450 kişinin şikayetçi olduğu kaydedildi.

OLTALAMA YÖNTEMİ

Şüphelilerin farklı firma ve kurumların internet sitelerinin sahtesini yapıp arama motorlarında üst sıralarda çıkardığını, bu siteleri kullanmak isteyen kişileri dolandırdıkları tespit edildi. Sahte sitelere ‘oltalama’ yöntemini kullanıp kredi kartı bilgilerini yazan kişilerin, kartlarından bilgileri ve rızaları dışında sanal pos hizmeti alan şirketler tarafından dolandırıcılık olaylarına maruz kaldıkları ifade edildi.

Bu yöntemlerle şüphelilerin, 3 milyar liraya yakın vurgun yaptığı, suça konu şirket hesaplarına giren paraların yine farklı şirket hesaplarına, kripto para firmalarına ve yasa dışı bahis oynayanların hesaplarına aktarıldığı, döviz alımı yapılıp, paranın izinin kaybettirilmeye çalıştıklarının tespit edildiği de belirtildi.

Ayrıca şüphelilerin şikayetçilerden elde edilen haksız kazancı, kurulan paravan hayali şirketlerin pos cihazlarından çekilip yine hayali firmalara aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi. Söz konusu paranın takibini zorlaştırmak amacıyla kişilerden elde edilen haksız kazancı illegal bahis siteleriyle anlaşıp, bu sitelerden yasa dışı bahis oynayanların banka hesaplarına aktarım gerçekleştirerek suça konu parayı dolaşıma sokmaya ve izini kaybettirmeye çalıştıklarının tespit edildiği bildirildi. (DHA)

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