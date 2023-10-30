4 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis’te
İYİ Partili 1, HEDEP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM'ye gönderildi.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, HEDEP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, HEDEP Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclise ulaştı.
Fezlekeler, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildi. (DHA)