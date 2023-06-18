4 şehri sağanak vurdu, caddeler göle döndü

Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'a akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini arttıran sağanak yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Derelerin taşması ve kanalizasyonların kapanması nedeniyle sokaklar göle döndü. Osmancık- Merzifon yolu trafiğe kapandı. Araç içinde mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

İsmail AKDUMAN

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Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle Sinop’un Saraydüzü ilçesinde derelerdeki su seviyesi arttı. Bazı yerlerde taşkınlar meydana geldi ve tarım arazileri sular altında kaldı. Etkisini Tokat'ta gösteren sağanak yağış sonrası dereden taşan su yolları kapattı, araçlar yolda kaldı. Erbaa ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düştü, çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

MERZİFON-OSMANCIK YOLU KAPANDI

Sel nedeniyle Çorum’un Osmancık, Amasya’nın Merzifon ilçeleri arasındaki karayolu kapandı. Yolda, araçlarda mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle, alt katlardaki evleri ve iş yerlerini su bastı. Sokaklar göle döndü.

Belediye Başkanı Zehra Özyol, ekiplerin çalışmalara devam ettiğini belirterek, “İlçemiz ve ilçemize bağlı köylerimizde yaşanan metrekareye düşen 45,5 kilograma varan sağanak yağıştan dolayı oluşan su baskınlarına itfaiye ekiplerimiz başta olmak üzere bütün ekiplerimiz ve ekipmanlarımız ile birlikte müdahale edilmiştir. Yaşanan olayları yakından takip ediyoruz” dedi.

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