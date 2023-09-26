“40 puan eksiğe rağmen önce profesör sonra rektör yapılmış”

Bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’un "profesörlük unvanına atanma şartlarını yerine getirmediği" halde profesörlük atamasının yapılarak rektör olmasının sağlandığı iddiasıyla YÖK'e şikâyette bulunuldu.

Müslüm EVCİ

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2020 yılında Konya Selçuk Üniversitesi rektörü olarak atanan ve halen görevde olan Prof. Dr. Metin Aksoy hakkında Yüksek Öğretim Kurumu'na yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Hüseyin Aslan tarafından, profesörlük unvanı alma şartlarına uygun olmadığı halde önce profesörlük unvanını aldığı ardından da rektör olarak atandığı gerekçesiyle şikayette bulunuldu.

AKP'den Yozgat milletvekili aday adayı da olan Metin Aksoy hakkında iddialar bununla da sınırlı değil. YÖK'e gönderilen şikayet dilekçesinin ikinci bölümünde, Aksoy'un Avusturya'nın Viyana kentinde öğrenim gördüğü sırada FETÖ bağlantılı derneklerde görev aldığı öne sürüldü.

4 Eylül tarihli şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

– Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, ‘Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’ hükümlerine aykırı olarak dönemin rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından atanmıştır. Dönemin rektörü Mustafa Şahin, kendisi bizatihi, Metin Aksoy’un profesörlük şartlarını sağlamadığını beyan etmektedir.

– Metin Aksoy, Avusturya’da Viyana Üniversitesi’nde lisans, mastır ve doktora eğitimi konusunda detaylı ve sağlıklı bir bilgi vermemektedir. Bu nedenle Metin Aksoy’un Viyana’daki eğitim sürecinin araştırılması denkliklerinin incelenmesi elzemdir. Ayrıca Metin Aksoy’un Viyana’da yasarken FETO irtibat ve iltisaklı olduğu iddia edilmektedir. Zira Viyana’da halen Reumannplatz 7/3,1100 Wien, Österreich adresinde faaliyet gösteren FETÖ derneğindeki örgüt faaliyetlerine katıldığı yönünde Viyana’daki diyanet din görevlisi Nazmi Erol isimli şahsın bu konuda bilgisine başvurulması elzemdir. Alınan bilgilere göre Metin Aksoy, öğrencilik yıllarında haftanın beş günü bu dernekte örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddia edilmektedir.

– Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy’un profesörlük kadrosuna atanmasında atama kriterlerinin sağlayıp sağlamadığı, Viyana’daki eğitim durumunun incelenmesi, denkliğinin araştırılmasını ve Viyana’daki FETÖ yapılanması ile irtibat ve iltisakının araştırılıp ortaya çıkarılması kamu menfaati açısından elzemdir.

ESKİ REKTÖR DOĞRULADI

Selçuk Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u atayan önceki dönem rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise ‘Ben bunu öğrendiğimde yapacak bir şey kalmamıştı' dedi. Şahin, şunları söyledi:

– Kadrolara başvuran adayların başvuru dosyaları açılan kadrolardaki şartları taşıyıp taşımadığı ön değerlendirme komisyonunca incelenir. Metin Aksoy ile ilgili dosya yine bu değerlendirme komisyonunca incelendi. Komisyonda Metin Aksoy'un dosyasında eksiklikler tespit edilmesine rağmen bu tespitler rapor haline getirilmemiş.

“BEN GERÇEKLERİ SONRADAN ÖĞRENDİM”

– Durum komisyon tarafından gizlenmiş. Ben gerçekleri atama süreci tamamlandıktan sonra öğrendim. Görev sürem bitmişti. Resmi olarak yapacak birşeyim yoktu. Yayınları yetersiz, bununla birlikte 40 puanı eksik. Başlıca eser şartını sağlamıyor. Bu şartları yerine getirmeyen ilgili kadroyu alamaz. Yapılan tamamen usule işleyişe ve kanunlara aykırıdır.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ise iddialarla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmadı.

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