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44 Türk vatandaşı Gazze’den tahliye ediliyor

Gazze'deki Türk vatandaşlarının Mısır'a tahliyesi başladı. Dışişleri Sözcüsü Keçeli, Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişinin Mısır'da Türk diplomatlar tarafından karşılandığını, havayolu ile Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Yayınlanma: 17:04 - 18 Kasım 2023 Güncellenme:
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44 Türk vatandaşı Gazze’den tahliye ediliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli “Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır'a ulaşmıştır. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan söz konusu grup, önce Kahire'ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir” açıklaması yaptı. (DHA) 

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