44 Türk vatandaşı Gazze’den tahliye ediliyor
Gazze'deki Türk vatandaşlarının Mısır'a tahliyesi başladı. Dışişleri Sözcüsü Keçeli, Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişinin Mısır'da Türk diplomatlar tarafından karşılandığını, havayolu ile Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli “Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır'a ulaşmıştır. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan söz konusu grup, önce Kahire'ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir” açıklaması yaptı. (DHA)