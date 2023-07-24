48 saatte 7 motosiklet sürücüsü öldü

Karaman, Mersin, Hatay, Aksaray ve Antalya'da meydana gelen kazalarda ikisi 18 yaşından küçük yedi kişi hayatını kaybetti.

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Motosiklet kazaları her geçen gün artıyor. Son 48 saatte Mersin, Hatay, Aksaray ve Antalya’da meydana gelen kazalarda altı kişi öldü.

HATAY: Belen ilçesinde Abdullah Dağlı’nın kullandığı motosiklet, millet bahçesi kavşağında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve otomobilde bulunan Z.Ö. ile A.Ö, İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dağlı, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

DÜŞEREK SAVRULDU

AKSARAY: Kaza dün akşam saatlerinde Eskil ilçesinde meydana geldi. Abidin Ç., (39) idaresindeki kamyon, Yaşar Acar’ın (53) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Acar, düşerek savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Acar kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Abidin Ç., gözaltına alındı.

ANTALYA: Serik ilçesinde D.K.’nin kullandığı cip ile Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz’ın bulunduğu motosiklet çarpıştı. Kazada Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz yaralandı. 16 yaşındaki Tunç ve 17 yaşındaki Korkmaz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile götürüldükleri hastanede kurtarılamadı. Cip sürücüsü D.K. polis tarafından gözaltına alındı.

REFÜJE ÇARPTI

MERSİN: Kaza, Erdemli mahallesinde meydana geldi. Mersin yönünde ilerleyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Motosikletteki Mihraç Enes Direk (22) ile arkadaşı Enes İmir (24) savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Direk ile İmir’in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KARAMAN: Mustafa Bakıcı (24) yönetimindeki motosiklet, Karaman-Zengen köy yolunun 7. kilometresinde devrildi. Ağır yaralanan sürücü Bakıcı, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakıcı’nın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. (AA-DHA)

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