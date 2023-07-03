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5 katlı binanın çatısına çıkan keçiyi itfaiye kurtardı 

Arnavutköy'de 5 katlı bir binanın çatısına çıkan keçi saatlerce aşağı inemedi. Keçi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi. 

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5 katlı binanın çatısına çıkan keçiyi itfaiye kurtardı 

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın çatısına keçi çıktı. Mahalleli, saatlerce aşağı inemeyen keçiyi kurtarması için itfaiyeye haber verdi.

Binanın bitişiğindeki inşaattan yukarı çıktığı düşünülen keçi, çatıdan inmeyi başaramadı. İtfaiye tarafından kurtarılan keçi, bina önünde otlayan diğer keçilerin yanına bırakıldı.

Mahalleli ise keçilerden dolayı rahatsız olduklarını söyledi. Bir mahalle sakini, “Araçlarımızın üzerine çıkıyorlar, bahçelerimize diktiğimiz, pencere ve balkonlarımıza koyduğumuz çiçekleri yiyorlar” dedi.

Başka bir mahalleli ise keçilerin gelişigüzel sokağa bırakılmamasını istedi. (DHA)

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