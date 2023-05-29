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6 araç birbirine girdi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

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6 araç birbirine girdi: 2 ölü, 20 yaralı

TAG Otoyolu’nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında 3 TIR, 2 minibüs ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan Karayolları ekipleri kazaya karışan araçları yoldan çekerken, temizlik çalışması da başlattı.

Bu arada kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. (AA)

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