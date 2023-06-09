625 kişilik katiplik ilanına 5 binden fazla kişi başvurdu

İstanbul Adliyesi'nde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı icra ve zabıt katipliği klavye uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk oluştu.

Ali Selim YAMANLI

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Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 20 Nisan 2023 tarihli Sözleşmeli Personel Alımı ilanı üzerine Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'nde icra ve zabıt katipliği için uygulamalı sınav yapıldı.

Sınava girmek için adliyeye gelen adayların bazıları, yanlarında getirdikleri klavyelerle pratik yaptı. İcra ve zabıt katibi adaylarının uygulamalı sınavda 3 dakika içinde 90 doğru kelime yazmaları gerekiyor. Yaklaşık 5 bin aday arasından başarılı olanlar bir sonraki mülakata girmeye hak kazanacak.

Sözleşmeli Personel Alımı ilanına göre, Komisyon Başkanlığına İstanbul Adliyesi için 325 kişi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 75 kişi olmak üzere toplam 400 sözleşmeli zabıt katibi alımı için sınav izni verildiği belirtildi.

Sözleşmeli icra katibi istihdamına ilişkin sınav ilanında, İstanbul Adliyesi için 220, Gaziosmanpaşa Adliyesi için beş kişi alınacağını kaydedildi.

“ALLAH’IN İZNİYLE KAZANACAĞIM”

Sınava girmek için sırasının gelmesini bekleyen ve bunun için çok çalıştığını ifade eden Serhat Varol, “Herhangi bir heyecanım yok, şimdiye kadar çok çalıştım. 5-6 aylık emeğim var. Kazanacağımı düşünüyorum. Allah'ın izniyle kazanacağım. İnşallah kazanırım” dedi.

ZABIT KATİPLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Zabıt katiplerinin aldığı maaşlar lise, ön lisans ve lisans mezununa göre değişiklik gösteriyor. Lise mezunu adaylar 11 bin 700 TL, üniversite mezunu zabıt katipleri 13 bin 600 TL maaş alıyor.

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