“7 Bela Taner” cinayetinin zanlıları itiraf etti

"7 Bela" lakaplı Taner Şanlı'nın İstanbul'da öldürülmesi sonrası gözaltına alınan dört şüpheliden biri cinayeti itiraf etti.

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İstanbul Beyoğlu’nda 7 Ağustos 2023 tarihinde Kocatepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde duran iki kişi yoldan geçen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu ağır yaralanan ve “7 Bela” olarak tanınan Taner Şanlı (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı sırasında Şanlı’nın yanında bulunan Berat K. ise kolundan yaralandı. Saldırganlar ise olaydan sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırganların güvenlik kamera görüntülerine ulaşılırken, park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada polis, saldırganların Hamdullah A. ve Salim Ç. adlı kişiler olduğunu belirledi. Pendik’te düzenlenen operasyonla yakalanan Hamdullah A. ve Salim Ç. ile onlara yardım ettiği iddia edilen Serhat D. ve Ahmet G. gözaltına alındı.

“ESKİYE DAYALI BİR HUSUMETİMİZ VARDI”

Şüphelilerin Cinayet Büro Amirliğindeki sorguları tamamlandı. Olayı Hamdullah A. ve Salim Ç.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Olay sırasında Hamdullah A.’nın motosikleti kullandığı, Salim Ç.’nin de onun arkasında olduğu tespit edildi.

Saldırı sırasında her iki şüphelinin de ateş ettiği öğrenildi. Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden Hamdullah A.’nın “Onunla eskiye dayalı bir husumetimiz vardı. Olayı bu nedenle gerçekleştirdik” dediği öğrenildi.

Polis soruşturmasında Hamdullah A.’nın daha önceden meydana gelen yaralama, kaçakçılık ve gasp olaylarından polise geliş kaydı olduğu, birçok dosyadan mahkemeler tarafından arandığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan Hamdullah A., Salim Ç. ile Serhat D. ve Ahmet G., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. (DHA)

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