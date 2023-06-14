7 yaşındaki kuzeninin kazara vurduğu Mehmet Akif toprağa verildi
Samsun'da tüfekle oynayan kuzeni A.E.T.'nin (7) kazara vurup ölümüne neden olduğu Mehmet Akif Temiz'in (3) cenazesi toprağa verildi.
Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Yukarıdonurlu Mahallesi’nde dün 7 yaşındaki A.E.T, babasına ait tüfekle oynadığı sırada 3 yaşındaki amcasının oğlu M.A.T’yi tüfeğin ateş alması sonucu ensesinden vurdu.
Ağır yaralanan çocuk ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.A.T’nin cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yukarıdonurlu köyüne getirildi. Yukarı Donurlu Camisi’nde kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, Sefalı Aile Kabristanlığı’nda defnedildi. (AA)