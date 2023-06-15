8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 27 şüpheliden 25'i yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 6’sı görevde, 20’si özel sektör çalışanı ve 1’i de istifa eden kamu çalışanı olmak üzere toplam 27 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyonlarda 25 kişi yakalanırken, şüphelilerin 11’i etkin pişmanlıktan faydalandı. Bu kapsamda söz konusu şüpheliler, FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakı olan 125 kişiyi teşhis etti.

Teşhis edilenlerden 14’ünün işlem kaydı bulunmadığı ve halen kamuda aktif olarak görev yaptığı tespit edildi. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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