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8 terör şüphelisi sınırda yakalandı

Kırklareli'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda Bulgaristan'a kaçmak isteyen PKK/KCK, FETÖ/PDY ve IŞİD üyesi 8 şüpheli yakalandı.

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8 terör şüphelisi sınırda yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik nisan ayında koordineli faaliyetlerde bulunuldu.

Faaliyetlerde, yasa dışı yollarla Bulgaristan’a geçmeye çalışan terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4, FETÖ/PDY üyesi 1 ve IŞİD üyesi 3 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sınır dışı edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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