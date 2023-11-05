8 yaşındaki kız giysi kumbarasında mahsur kaldı

İstanbul'da giysi toplama kutusuna kıyafet almak için giren çocuk, kutunun içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, çocuğu kutudan kurtararak ailesine teslim etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 11.00 sıralarında Pendik ilçesinde meydana geldi. 8 yaşındaki kız, kıyafet almak için giysi toplama kutusuna girdi. Kutudan çıkamayan çocuk, içerde mahsur kaldı. Sesleri duyan çocuğun annesi, kızının kutuda mahsur kaldığını fark etti.

Annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kutunun kapağını kırarak mahsur kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.

KIYAFET ALMAK İÇİN GİRİYORLAR

Mahalle sakini Hasan Karabaş, “Sepete girmiş. Demek ki içerden çıkaramadılar. İtfaiye geldi çocuğu çıkardı. Kıyafet almak için bu kumbaralara giriyorlar. Daha sonra da çıkamıyorlar” dedi. (DHA)