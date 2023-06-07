91 nüfuslu köyden 1 numaralı koltuğa

Musa Avsever 1957 yılında 91 kişinin yaşadığı Nernek köyünde doğdu. 1974’te asker, 49 yıl sonra Genelkurmay Başkanı oldu.

Veli TOPRAK

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 31. Genel Kurmay Başkanı olan Musa Avsever, 7 Kasım 1957'de Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı 91 kişinin yaşadığı Nernek köyünde doğdu. Köyünde askerlik mesleğini tercih eden tek isim oldu. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatının başladığı günlerde Kuleli Askeri Lisesini bitirip TSK'ya adım attığında henüz 17 yaşındaydı. Bundan tam 49 yıl sonra orgeneral rütbesi ile Genelkurmay Başkanı olarak TSK'nın 1 numaralı koltuğuna oturdu.

GALATASARAY TARAFTARI

Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Yaşar Güler gibi muhabere subayı olan ve geleneklerin dışında Topçu ya da Piyade sınıfından olmadığı halde Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Avsever, albay rütbesinde Hudut Alay Komutanlığı yaptı. 2003 yılında tuğgeneral, 2007'de tümgeneral oldu. Ege Ordu Kurmay Başkanlığı görevinde de bulundu. 2012'de korgeneral rütbesi ile 2. Kolordu Komutanı olan Avsever, 2016'da orgeneralliğe terfi ederken önce 1. Ordu Komutanı, ardından Kara Kuvvetleri Komutanı ve son olarak da Genelkurmay Başkanlığına atandı. Avsever yine alışılmış Fenerbahçeli Genelkurmay Başkanlarının çoğunlukta olduğu TSK'da, Galatasaray taraftarı olan bir isim…

“İSTANBUL'A MÜDAHALEYE HAZIRIZ”

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çanakkale Gelibolu'daki 2. Kolordu Komutanı olan Avsever, 16 Temmuz saat 02.00'de bir TV kanalına bağlanarak, darbe girişiminin karşısında olduğunu, emrindeki birliklerle İstanbul'a hareket edebileceklerini açıklamıştı. Avsever ‘'Biz kolordu olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık, gerekirse İstanbul'a müdahaleye hazırız” demişti.