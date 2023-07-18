ABD Büyükelçisi eski Yahudi mahallesini gezdi

İzmir'de Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 247'nci Bağımsızlık Günü nedeniyle düzenlenen resepsiyona gelen ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Cheryl Flake, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki eski Yahudi mahallesini gezdi.

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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Cheryl Flake, Tarihi Kemeraltı Çarşısı içerisinde bulunan eski Yahudim mahallesini ziyaret etti.

İzmir Yahudi Mirası Projesi kapsamında restorasyonları yapılan sinagogları ve bir dönem 30 bin Yahudi vatandaşın yaşadığı bölgeyi gezen büyükelçi Flake, İzmir Yahudi Mirası Projesi Genel Koordinatörü Nesim Bencoya’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükelçi Flake, Hevra ve Sinyora sinagoglarının yanı sıra ABD büyükelçilik fonu ile 2012’de sağlamlaştırma çalışması yapılan Etz Hayim Sinagogu’nu gezdi. Büyükelçi Flake, ayrıca bölgedeki birbirine bitişik 4 sinagogu yüksek bir yerden bir süre izledi.

‘GELECEK PLANLARIMIZI İLGİYLE DİNLEDİ’

Ziyaretle ilgili bilgi veren Nesim Bencoya, “ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve eşi Cheryl Flake ziyaretçilerimiz arasındaydı. Büyükelçi ve eşi Kemeraltı’nda kültür mirasını korumak için yaptığımız çalışmaların ilerleyişini dikkatle izleyip gelecek planlarımızı ilgiyle dinledi ve notlarını aldı. Büyükelçi elindeki geçmişe ait olan bilgilerle geldiğinde gerçek bir sürpriz yaşadı. Hevra ve Forasteros’ta yapılan kurtarma çalışmasını gördüğünde takdir doluydu” dedi.

HAVRALAR MEYDANINI BEĞENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Forasteros, Sinyora, Etz Hayim, Hevra ve Algaze sinagoglarının yer aldığı ve eski Yahudi mahallesinin kalbini oluşturduğu alana yapılan ‘Havralar Meydanı’ projesini büyükelçi Flake’in çok beğendiği aktaran Bencoya, “Havralar Meydanı onu çok heyecanlandırdı ve ‘İşte bu çok kültürlülük ifadesidir. Yerel yönetimin bu meydanı yapması sizin yerel yönetim ile başardığınız UNESCO ruhudur’ dediğini aktardı.(DHA)

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