ABD savaş gemisi USS Mount Whitney, Sarayburnu’nda

ABD donanmasına bağlı USS Mount Whitney savaş gemisi, olağan liman ziyaretleri kapsamında İstanbul Sarayburnu'na demirledi.

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ABD donanmasına bağlı USS Mount Whitney savaş gemisi olağan liman ziyaretleri kapsamında İstanbul Sarayburnu’na demirledi. ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından gemi basın mensuplarına gezdirildi.

Amerika Birleşik Devletleri Donanması’nda 6. Filo’ya bağlı olarak görev yapan sancak ve komuta gemisi USS Mount Whitney, olağan ziyaret kapsamında yaklaşık 300 kişilik ekibiyle, İstanbul’a geldi.

ABD Donanmasının en eski 3 gemisinden biri olan gemi 52 yıldır görev yapıyor. Sarayburnu’nda demirli bulunan 200 metre uzunluğa sahip gemiye yapılan basın turuna ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, ABD’li Tümamiral Thomas İshee Albay Matthew Kiser katıldı.

“TÜRK-AMERİKAN ORTAKLIĞINI İYİ BİR ŞEKİLDE SEMBOLİZE ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

ABD Büyükelçesi Jeffrey L. Flake, “Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler 70 yılı aşkın ilişkiler, özellikle NATO üyeliği çerçevesindeki ilişkiler ve daha öncesinde yakın ilişkilerimiz olmuştu. Bu birliğimiz, bu geminin ziyareti Türk-Amerikan ortaklığını, aynı zamanda bu gemi ziyaretiyle ortaklığın geldiği noktayı iyi bir şekilde sembolize ettiğini düşünüyorum” dedi.

Jeffrey L. Flake, “Bu ziyaretin, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği ve koordinasyonun çok iyi bir örneği olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler 70 yılı aşkın ilişkiler, özellikle NATO üyeliği çerçevesindeki ilişkiler ve daha öncesinde yakın ilişkilerimiz olmuştu. Bu birliğimiz, bu geminin ziyareti Türk-Amerikan ortaklığını, aynı zamanda bu gemi ziyaretiyle ortaklığın geldiği noktayı iyi bir şekilde sembolize ettiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“ASKERİ ORTAKLIĞIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İÇİN BİR FIRSAT”

Gemi komutanı Albay Matthew Kiser basın mensuplarını gezdirerek gemi ile ilgili bilgiler verdi. Gemide pazar günü bir resepsiyon düzenleneceği ve geminin bir süre daha limanda demirli halde olacağı öğrenildi.

Jeffry L. Flake, “Türkiye, eski ve değerli bir NATO müttefikidir. Mount Whitney’in ziyareti, güvenli ve müreffeh bir bölge yaratılmasına katkı sunmak üzere Türkiye ile olan derin askeri ortaklığımızı daha da güçlendirmek için bir fırsattır” diye konuştu.

ABD’Lİ KORAMİRAL ISHEE: TÜRK DENİZ KUVVETLERİ İLE GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİMİZ VAR

ABD Donanması’ndan Koramiral Thomas İshee, “Özellikle 6. Filo olarak NATO’nun harekat ve destek biriminin bir parçası olarak görev yapmaktayız. Bu çerçevede, burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. İlk gelişim, özellikle bu vesileyle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarıyla yakın ilişkiler kurmak tesis etme açısından da ziyaretin son derece faydalı olacağı kanaatindeyim. Türk Deniz Kuvvetleri ile güzel bir işbirliğimiz var. Gökçeada Fırkateyni’nde 2 haftalık bir eğitim programı gerçekleştirilmişti. Özellikle; NATO çerçevesinde müşterek çalışma, birlikte çalışabilirlik adına. Bizler birçok yine liman ziyaretleri ve aynı zamanda bu eğitimlerle birlikte bugüne kadar yürüttüğümüz deniz tatbikatlarına da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (DHA)