ABD’den Çin’in Micron yasağına tepki

Beyaz Saray, Çin'in ABD'li çip üreticisi Micron'un, kritik altyapı projelerine ürün sağlamasını yasaklamasına tepki gösterdi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Jean-Pierre’e, ABD’li mikroçip üreticisi “Micron Technologies’in ürünlerinde, Çin’in kritik enformasyon altyapısının tedarik zincirine zarar verebilecek ciddi güvenlik riskleri tespit edildiği, bunun ulusal güvenliği tehlikeye atacağı” gerekçesiyle Çin’de şirketin, kritik altyapı projelerini yürüten Çinli şirketlere çip ve entegre devre satışının yasaklanmasına ilişkin soru yöneltildi.

Çin’in yasağının “gerçeklere dayanmadığını” ifade eden Jean-Pierre, bu karardan ve Amerikan şirketlerinin hedef alınmasından rahatsız olduklarını söyledi.

Jean-Pierre, “Bu eylemler, ‘Çin’in pazarlarını açtığı ve şeffaf bir düzenleyici çerçeve taahhüdü verdiği’ yönündeki iddialarıyla tutarsızdır.” diyerek, Ticaret Bakanlığının Çinli yetkililere ABD’nin bu konuyla ilgili pozisyonunu ileteceğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ertelenen Pekin ziyaretinin “uygun bir zamanda” gerçekleşeceğini aktaran Jean-Pierre, ticaret bakanlıkları arasında da önemli bir toplantı yapılacağını kaydetti.

BEYAZ SARAY YAKININDAKİ OLAY

Jean-Pierre, Beyaz Saray’ın çok yakınında bulunan Lafayette Parkı’nda, bir kişinin kiralık kamyonla güvenlik bariyerine çarpmasıyla ilgili Başkan Joe Biden’ın bu sabah bilgilendirildiğini belirterek, olayda bir yaralanma olmadığını bildirdi.

Biden’ın olay sırasında Beyaz Saray’da olduğunu aktaran Jean-Pierre, Gizli Servis’in hadiseyle ilgili soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.

GERŞKOVİÇ’İN SERBEST BIRAKILMASI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de CNN’e verdiği röportajda, bariyerlere çarpan kişinin motivasyonunun ne olduğunu bilmenin zor olduğunu ancak kişinin zarar vermeyi amaçladığının açık olduğunu belirtti.

Rusya’da tutuklu Amerikan vatandaşı Evan Gerşkoviç’in tutukluluk süresinin uzatılmasıyla ilgili Kirby, gazetecinin baştan beri hiç tutuklanmamış olması gerektiği görüşünü paylaştı.

Kirby ve Jean-Pierre, Gerşkoviç’in derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

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