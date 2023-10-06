ABD’nin iki ay önce teröristlerle ortak tatbikat yaptığı Koniko petrol sahası da vuruldu

Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin artması üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri son 48 saat içinde terör hedeflerine bomba yağdırdı. Vurulan hedefler arasında ABD’nin iki ay önce teröristlerle ortak tatbikat yaptığı Koniko petrol sahası da var.

Özgür CEBE

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Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerin son dönemde Türkiye sınırından sızma girişimleri ve son olarak Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik saldırı üzerine terör hedeflerine son 48 saat içinde bomba yağdı.

TERÖRİSTLERLE ORTAK TATBİKAT

Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla peş peşe gerçekleştirilen nokta hava harekâtlarında terör örgütüne ait yerleşkeler yerle bir edildi. Bunlar arasında 15-17 Ağustos tarihleri arasında ABD güçlerinin terör örgütü PKK-YPG'li teröristlere Bradley zırhlı muharebe araçları ve uçaksavarların da kullanıldığı ağır silahlarla eğitim verilen ve ortak tatbikat gerçekleştirilen üs bölgeleri de yer aldı.

ABD askerleri ile sözde IŞİD'le mücadele adı altında kurulan ve kısa adı YAT olan Anti Terör Biriminin ortak tatbikat yaptıkları Haseki vilayetine bağlı Deyr Ez Zor'daki El Ömer ile Koniko Petrol sahaları ile Abdülaziz Dağı ve Kamışlıya bağlı El Kâhtaniye'deki Ewda, Kerdahol, Saide, Til Hatun petrol istasyonları ile patlayıcı imalatı yapılan kimya laboratuvarları SİHA ile vuruldu.

Geçen yıl Şırnak'ın Cizre İlçesinin hemen karşısındaki Türkiye sınırının sıfır noktasında yer alan ABD askerlerinin yine teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdiği El Malikiye İlçesine bağlı Teqil Beqil Köyünde de 13 ayrı barınma ve üslenme alanları ile ağır silah mevzileri vurularak yerle bir edildi.

SİLAHLARIN İSTİFLENDİĞİ DEPOLAR

Bu harekata eş zamanlı olarak Şerra ve Şerava ilçelerine bağlı Ziyara Merenaz Köylerindeki sözde ağır silah eğitim alanı ile ABD'nin TIR’larla bu bölgeye gönderdiği ağır silahların istiflendiği iki ayrı silah ve mühimmat deposu da vuruldu. Mardin'in Kızıltepe İlçesinin hemen karşısındaki sol çaprazda yer alan Amudê İlçesinde de YPG'li teröristlerin kullandığı bir yeraltı tüneli ile işgal öncesi okul olarak kullanılan ancak teröristlerce daha sonra cephanelik ve silah deposu olarak kullanılan bina da vuruldu. Zeytin Dalı harekat bölgesi sınırları içinde kalan Tel Rifat bölgesinde de terör örgütüne ait 21 ayrı mevzi ve eğitim alanı vuruldu.

34 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekâtlarda, şu ana kadar tespit edilen 34 teröristin etkisiz hale getirildiği, bunlar arasında örgütün yönetim kademesi ile karar alma organlarında yer alan üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı bildirildi. Terör örgütünün sözde Özerk kanton bölge ilan ettiği Cezire'ye bağlı Til Hebiş bölgesindeki petrol yatakları da vuruldu.

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