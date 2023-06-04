Abdülkadir Uraloğlu kimdir?

Abdülkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu. Abdülkadir Uraloğlu'nun hayatı ve eğitimi ile ilgili bilgiler internette en çok aranan konular arasına girdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni kabinenin belli olmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kimdir sorusu internette en çok aranan listesine girdi. Uraloğlu, 1966’da Trabzon’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1988’de mezun olan Uraloğlu, aynı yıl özel sektörde saha mühendisi olarak görev yaptı.Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989’da Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü’nde etüt ekip mühendisi olarak başlayan Uraloğlu, 1990-1998 yıllarında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde etüt ekip mühendisi, kontrol mühendisi ve kontrol şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirildi. 2003’te Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olan Uraloğlu, 2005’te Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006’da da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.

Uraloğlu, 2009’da kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilirken, tekrar Samsun’a dönerek toplam 6,5 yıl Samsun’da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü.

2012’de İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Uraloğlu, 23 Temmuz 2018’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

Uraloğlu, 2003’te başlatılan Acil Eylem Planı kapsamında yoğunluk kazanan bölünmüş yolların, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolların, tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve yap-işlet-devret otoyol projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağladı.

Ülkenin kara yolu ağına önemli kazanımlar sağlayacak yeni otoyol, bölünmüş yol, köprü, tünel projelerinin yapım, plan ve projelendirme çalışmalarını yürüten Uraloğlu, aynı zamanda kara yolları makine parkının yenilenmesi, yerli ve milli araç kullanım oranının artırılması için araştırma geliştirme faaliyetlerine de özel önem veriyor.

Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Vakfı (KAV) Başkanlığı görevlerini de yürüten Abdulkadir Uraloğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

URALOĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Takım çalışması ile hayallerimizi gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yakın yol arkadaşı olduk. Yolumuz şimdi daha zorlu, yükümüz daha ağır. Ancak irademiz daha kuvvetli, azmimiz daha fazla ve ülke olarak kaybedeni olmayan bir zaferle, Allah’ın izniyle daha güçlüyüz. Beni öncelikle Karayolları Genel Müdürlüğü, şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin.” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Yeni kabine belli oldu... İşte yeni bakanlar

İlginizi Çekebilir Yeni kabinenin ekonomi kurmayları belli oldu

İlginizi Çekebilir Yeni kabinenin şifreleri: Dikkat çeken bakanlar