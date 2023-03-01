Abdullah Gül: Çok büyük can kaybı var

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'ı ziyaret eden 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Buradaki acı büyük. Adıyaman'daki nüfusu mukayese ettiğimizde, yüzdeye vurduğumuzda çok büyük can kaybı hem de bina kaybı var" ifadelerini kullandı.

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Abdullah Gül, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman’da incelemelerde bulundu.

“BURADAKİ ACI ÇOK BÜYÜK”

Afet Koordinasyon Merkezi’nde kentteki duruma ilişkin bilgi alan Gül, çadır kentte depremzedelerle görüştü.

Türkiye’de depremin yaralarının sarılması için herkesin seferber olduğunu vurgulayan ve yurt dışından yardıma gelen ülkelere de teşekkür eden Abdullah Gül, şu ifadeleri kullandı;

*Burada gezdiğim yerde de gördüm, gerek Türkiye içerisinden gelen gerek Türkiye dışından gelen sivil toplum örgütünün çabalarını çok takdirle karşılıyorum.

*Buradaki acı büyük. Adıyaman’daki nüfusu mukayese ettiğimizde, yüzdeye vurduğumuzda çok büyük can kaybı hem de bina kaybı var.

“CANLAR GERİ GETİRİLMEYECEK”

*Canlar geri getirilemeyecek ama binalar yapılırken hep ders alınarak en güzel şekilde yaşanılabilir şehir olması için bu fırsat böyle değerlendirilecektir.

*Bundan sonra yapılacak yapıların herhangi bir depremde bu manzara ile karşılaşılmayacak gibi yapılması önemli.

*Burada yasal zorunluluklar, mecburi denetimler eğer istismar edilirse çok ağır cezalar getirilmeli.

*Bütün bunlar şu sıcak günler geçtikten sonra soğukkanlılıkla değerlendirmemiz, devlet olarak, millet olarak bu acıları yaşamamak için yapmamız gereken tedbirler var. Bunların da yapılması gerektiğinin kanaatindeyim. (DHA)

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