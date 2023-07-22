Acı haberler peş peşe geliyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yine birçok ilden boğulma haberleri geldi.

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri kıyısında pikniğe yapan Özkan K. (24), serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra Özkan K’nin gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Özkan K. Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özkan K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 ÇOCUK ANNESİ BOĞULDU

Sivrice Mahallesine bağlı Beyazsu mesire alanına ailesi ile pikniğe giden 2 çocuk annesi Sultan Çaka, serinlemek için Beyazsu çayına girdi.

Çaka’nın çayda bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Çaka, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çaka, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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