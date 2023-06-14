Açılışını Erdoğan yapmıştı! Araçlar yolda kaldı

Konya'da 1 Mayıs seçimleri öncesi açılışı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından yapılan ve kentin en işlek caddelerinden biri olan Abdülhamid Han Caddesi, sağanak yağmura teslim oldu. Birçok araç yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Müslüm EVCİ

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Konya genelinde etkili olan sağanak yağmur, ani sel felaketlerini ve su baskınlarını da beraberinde getiriyor. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışı gerçekleştirilen Merkez Selçuklu ilçesinde ki Abdülhamid Han Caddesi de sağanak yağmurdan nasibini aldı.

Yaklaşık 2 saat süren yoğun yağmurun ardından rögarlar taştı, cadde sular altında kaldı. Yağmurun etkisi ile biriken su yol kenarında bulunan apartmanların bodrumunu da suyla doldurdu.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul Yolu’na alternatif olan ve Beyhekim Caddes’ni Beyşehir Çevre Yoluna bağlayan caddede biriken yağmur suyu sürücülere zor anlar yaşattı. Araç sürüleri yolda dakikalarca mahsur kaldı.

SULARIN TAHLİYE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Öte yandan birçok vatandaş biriken yağmur suyu bedeniyle evine gitmekte dahi zorlandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine caddeye gelen belediye ekiplerinin sel sularını bertaraf etmek için çalışmaları devam ediyor.

“ALT YAPI SORUNU BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ”

Yaşanan görüntülere tepki gösteren Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, belediye yetkililerine alt yapı sorunlarını çözme çağrısında bulundu. Arslan, “Konya’da etkili olan sağanak yağışın ardından hem merkez hem de birçok ilçemizde sel ve su baskınları yaşandı. Birçok ilçemizde ekili alanları su bastı ve ciddi hasarlar var. Aynı şekilde 2 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı kentin en işlek caddesi olan Abdulhamit Han Caddesi’ni de su bastı. Su baskınları da gösteriyor ki Konya’nın ciddi bir alt yapı sorunu var. Belediye yetkilileri muhalefete laf yetiştirceğine bir an önce kentin alt yapı sorununu çözmeli” dedi.

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