Adana seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 2.Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranları
Türkiye’de 2.Tur seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 oy verileri açıklanmaya başlarken Adana’da, 15 ilçede sandıklar açılmaya başlandı. 28 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de!
Adana seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair veriler YSK'nın onay vermesiyle açıklanmaya başlandı. Adana'nın 15 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işlemine toplamda 1.612.680 seçmen katılmaktadır.
Adana Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
İlk turda (1.Tur) seçim sonuçları, Adana’da ne oldu?
|Aday
|Oy Oranı %
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|%50,89
|706.780
|Recep Tayyip Erdoğan
|%43,93
|610.132
|Sinan Oğan
|%4,82
|66.903
|Muharrem İnce
|%0,37
|5.110
- Cumhurbaşkanlığı Oy Oranları: Kemal Kılıçdaroğlu, %50,89 oy oranıyla 706.780 oy aldı. Recep Tayyip Erdoğan, %43,93 oy oranıyla 610.132 oy aldı. Sinan Oğan, %4,82 oy oranıyla 66.903 oy aldı. Muharrem İnce, %0,37 oy oranıyla 5.110 oy aldı.
- Parti Oy Oranları: AK Parti, %30,37 oy oranıyla 30,37 oy ve 5 milletvekili kazandı. CHP, %28,80 oy oranıyla 28,80 oy ve 5 milletvekili kazandı. MHP, %11,03 oy oranıyla 11,03 oy ve 2 milletvekili kazandı. İYİ, %10,99 oy oranıyla 10,99 oy ve 2 milletvekili kazandı. YSP, %9,72 oy oranıyla 9,72 oy ve 1 milletvekili kazandı. TİP, %2,28 oy oranıyla 2,28 oy alarak milletvekili kazanamadı.