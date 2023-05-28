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Adana seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 2.Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranları

Türkiye’de 2.Tur seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 oy verileri açıklanmaya başlarken Adana’da, 15 ilçede sandıklar açılmaya başlandı. 28 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de!

Yayınlanma: 19:50 - 28 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Adana seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 2.Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranları

Adana seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair veriler YSK'nın onay vermesiyle açıklanmaya başlandı. Adana'nın 15 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işlemine toplamda 1.612.680 seçmen katılmaktadır.

Adana Seçim Sonuçları 2023

Seçim Sonuçları 2023

İlk turda (1.Tur) seçim sonuçları, Adana’da ne oldu?

AdayOy Oranı %Oy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu%50,89706.780
Recep Tayyip Erdoğan%43,93610.132
Sinan Oğan%4,8266.903
Muharrem İnce%0,375.110
  • Cumhurbaşkanlığı Oy Oranları: Kemal Kılıçdaroğlu, %50,89 oy oranıyla 706.780 oy aldı. Recep Tayyip Erdoğan, %43,93 oy oranıyla 610.132 oy aldı. Sinan Oğan, %4,82 oy oranıyla 66.903 oy aldı. Muharrem İnce, %0,37 oy oranıyla 5.110 oy aldı.
  • Parti Oy Oranları: AK Parti, %30,37 oy oranıyla 30,37 oy ve 5 milletvekili kazandı. CHP, %28,80 oy oranıyla 28,80 oy ve 5 milletvekili kazandı. MHP, %11,03 oy oranıyla 11,03 oy ve 2 milletvekili kazandı. İYİ, %10,99 oy oranıyla 10,99 oy ve 2 milletvekili kazandı. YSP, %9,72 oy oranıyla 9,72 oy ve 1 milletvekili kazandı. TİP, %2,28 oy oranıyla 2,28 oy alarak milletvekili kazanamadı.

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