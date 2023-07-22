Adana’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssünü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.37’de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Naci Görür'den Malatya depremine ilişkin açıklama