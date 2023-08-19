Adana’da aile içi şiddet: Baba, eşi ve oğlunu öldürdü

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi sakinleri güne acı bir haberle uyandı. Cem Suna isimli baba, evde çıkan tartışma sonrasında eşi Deniz ve 16 yaşındaki oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdü.

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Adana’daCem Suna (47), sabaha karşı evde çıkan tartışmada eşi Deniz (43) ve oğlu Alperen Sunayı (16), bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de yaralanan Suna, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesinde meydana geldi.

10 katlı bir apartmanın dokuzuncu katında Cem Suna ile eşi Deniz ve oğlu Alperen arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cem Suna, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ve oğlunu bıçakladı.

Suna, ardından da bıçakla kendine zarar verdi.

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Daireye giren polis, 3 kişilik aileyi yerde kanlar içinde yatarken bulunca sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibi, Deniz Suna ile oğlunun öldüğünü belirledi.

Yaralı Cem Suna hastaneye kaldırılırken, eşi ve oğlunun cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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