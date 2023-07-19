Adana’da Arapça tabelalar kaldırılıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta timleri tarafından kent genelinde Arapça tabela afiş ve posterler kaldırıldı.

Mehmet SERBES

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Suriyeli esnafa ait Arapça tabelaların indirilmesi çalışmaları yurt geneline yayılmaya başladı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi de çoğunlukla Suriyelilerin açtığı işyerlerine asılan Arapça tabelaları indirmeye başladı.

Adana'da Obalar Caddesi, Saydam Caddesi, eski sebze hali civarı, Gülbahçesi, Kıbrıs Caddesi, Yeşilevler Mahallesi, Mirzaçelebi ve Şakirpaşa Mahallesi gibi yerlerde çoğunlukla sığınmacıların bulunduğu bölgelerdeki Suriyeli esnaflara ait işyerlerinde asılı bulunan Arapça tabelalar, ilan ve reklam yönetmeliğine dayanılarak sökülmeye başlandı.

Büyükşehir zabıtaları, işyerlerine gelip asılı olan tabelaları sökerken, çevredeki insanlar da bu durumu izledi.

İşyerlerindeki tabelaların sökülmesine bazı Suriyeli esnaf tepki gösterirken, bu durumu olumlu bulan Adanalılar, “Kendi şehrimizde yabancı gibi olduk. Her yer Arapça tabela var. Ülke genelinde tüm yabancı içerikli tabelalar sökülmeli. Türkiye'de Türkçe tabela olmalı” dedi.

Adana Büyükşehir Zabıtası yetkilileri, uygulamanın her ay rutin olarak devam ettiğini bildirdi.

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