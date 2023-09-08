Adana’da bir baba, 8 aylık bebeğini kaçırdı

Adana'da, boşanma aşamasında olduğu eşinin geçici velayetinde bulunan 8 aylık bebeğini kaçıran baba, polisin çalışmasıyla yakalandı. Baba, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bebek annesine teslim edildi.

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Adana’nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde yaşayan Beritan Y., 2 yıl önce B.Y. ile evlendi. Ancak evliliğin ardından eşinin uyuşturucu kullandığını öğrenen Beritan Y., davranışları değişen eşinin kendisini aldattığını da öğrenmesi üzerine evi terk etti.

Bir süre sonra B.Y.’yi uyuşturucudan kurtarmak için kocasıyla barışan Beritan Y., hamile kaldı. Ancak eşinin uyuşturucu kullanmaya devam etmesi ve şiddet uygulaması üzerine Beritan Y., tekrar evi terk etti.

‘ÇOCUK BENDEN DEĞİL’ İDDİASI

8 ay önce ‘Umut’ ismini verdiği erkek bebeğini dünyaya getiren Beritan Y.’ye, boşanma davası açan B.Y., bebeğin kendisinden olmadığını iddia etti. Dava sürerken yapılan DNA testinde bebeğin babasının B.Y. olduğu belirlendi. Velayet de geçici olarak anneye verildi.

B.Y., 6 gün önce kısa süreliğine oğlunu aldı ve geri dönmedi. Beritan Y.’nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu B.Y., yakalanarak gözaltına alındı. B.Y. serbest bırakılırken, bebek ise annesine teslim edildi.

“MERMİ VİDEOLARI GÖNDERİP TEHDİT EDİYOR”

Suç duyurusunda bulunan Beritan Y., şunları söyledi:

* “Eşim madde bağımlısı olduğu için halüsinasyonlar görüyor, kafasında sürekli bir şeyler kuruyor. Bebeği kaçırmadan önce de sürekli evime gelip Öleceksiniz diye tehditler savuruyordu. Daha önceden de kaçırma girişimleri var. Sadece benim ve ailemin değil, çıkardığı olaylar yüzünden mahallenin de huzurunu kaçırıyor. Çok sayıda şikayetim var. Defalarca uzaklaştırma kararı verildi.

* Bir kere tedbiren cezaevine gönderildi ama tehdit ve şiddetten vazgeçmedi. Ailesinden destek istedim ama ailesi de oğullarını korudu, arkamda durmadı. Hala mermi videoları gönderip mesaj atarak tehdit ediyor. Oğlumuza zarar vermesinden korkuyorum. 8 tane şikayet dilekçem var. Ben öldükten sonra mı bir işlem yapılmaya başlanacak?

* Çocuğum onunla olduğu için aşırı derecede endişeliyim. Çünkü, sosyal mecra üzerinden ikimizin ölümü senin elinden olacak şeklinde bir yazının olduğu karanlık bir görsel paylaştı.”

Beritan Y.’nin aynı zamanda komşusu olan yengesi Vildan Özgü ise “Eşi buraya her geldiğinde olay çıkarıyor. 5 yaşında çocuğum bu olaylardan etkilendiği için ‘Bu evde yatamıyorum, artık sıkıldım’ diyor. Daha 5 yaşında olan bir çocuk normalde bu cümleleri söyler mi?” diye konuştu. (DHA)