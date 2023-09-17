Adana’da IŞİD operasyonu
Adana’da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. 23 adreste yapılan aramalarda 17 terör örgütü mensubu yakalandı. Operasyon anına ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek.” ifadelerini kullandı.
Adana Emniyet Genel Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 23 adreste yapılan aramalarda 17 IŞİD Terör örgütü mensubu yakalandı; 5'i tutuklandı, 12'si hakkında Adli Kontrol kararı verildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise el bombasının yanı sıra çok sayıda silah ele geçirildi.
YERLİKAYA PAYLAŞTI
Operasyon anına ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek.” ifadelerini kullandı.