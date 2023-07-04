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Adana’da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Yayınlanma: 07:20 - 04 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik çalışma başlattı.

Örgüt adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen bazı şüphelilerin adresini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu yerlere operasyon düzenledi.
Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM Şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AA)

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