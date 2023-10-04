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Adana’da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yayınlanma: 21:36 - 04 Ekim 2023 Güncellenme:
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Adana’da orman yangını

Yangın, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Ormandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Toplam 15 arazöz ve 70 personelin görev aldığı söndürme çalışmalarında ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA-AA)

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