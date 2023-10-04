Adana’da orman yangını
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yangın, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Ormandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
Toplam 15 arazöz ve 70 personelin görev aldığı söndürme çalışmalarında ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA-AA)