‘Adıyaman’da yağış nedeniyle çok sayıda konteyneri su bastı’

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'da, 2 gündür devam eden yağmur nedeniyle çok sayıda konteyneri su bastı.

Evren DEMİRDAŞ

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Adıyaman’da 2 gündür devam eden yağmur nedeniyle çok sayıda konteyneri su bastığı ve depremzedelerin ellerine aldığı kovalarla suları dışarı boşaltmaya çalıştığı anların videosunu sosyal medya X hesabından paylaştı.

“DEPREMİN ÜZERİNDEN 9,5 AY GEÇMESİNE KARŞIN…”

TTB paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* “Adıyaman’da dün ve bugün yaşanan yağış nedeniyle çok sayıda konteyneri su basmış, depremzedeler bir kez daha yaralarını kendi kendilerine sarmak zorunda bırakılmıştır. Depremin üzerinden 9,5 ay geçmesine karşın geçici yerleşim alanlarındaki organizasyon yetersizlikleri sürmektedir.

* Kamu otoritesine geçici yerleşim alanlarında su baskını, yangın, salgın hastalık gibi risklere karşı hızla önlemler alma çağrısı yapıyor; güvenli ve sağlıklı yapılar inşa etme sorumluluğunu hatırlatıyoruz.”