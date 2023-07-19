Adli tatil başlıyor: Adli tatil ne kadar sürüyor, ne zaman bitecek?

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz 2023 Perşembe günü başlayacak. Adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek, yeni adli yıl 1 Eylül'de başlayacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştay’da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca “yürütmenin durdurulması” taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtay’da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Hakimlerin savcıların ve adliye çalışanların yaklaşık 1.5 ay boyunca izinde olduğu dönem olan adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlıyor, 31 Ağustos’ta sona eriyor.

Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay’da düzenlenecek törenle başlayacak.

Anayasa Mahkemesi ise tatil kapsamına girmiyor. AA