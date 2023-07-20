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Adli tatil döneminde yargılamalar devam edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün başlayacak adli tatil dönemi süresince adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştay'da da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edileceğini duyurdu.

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Adli tatil döneminde yargılamalar devam edecek

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yargılamaların adli tatilde de devam edeceğini belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı;

*Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102’nci, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331’inci, Danıştay Kanunu’nun 86’ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61’inci maddeleri gereğince yarın başlayacak olan Adli Tatil dönemi süresince Adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştay’da da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edilecek.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

*31 Ağustos 2023 günü itibariyle sona erecek olan Adli Tatil dönemi vesilesiyle değerli yargı mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum.

*Yeni Adli Yıl ile birlikte, yargı teşkilatımızın özveri ve gayretiyle insanımızın esenliği için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. (DHA)

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