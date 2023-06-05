AFAD’dan 4 ildeki sel felaketiyle ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel dolayısıyla ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü bildirdi.

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AFAD’dan yapılan açıklamada, Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu’da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, “Gelen ihbarlara, AFAD ekiplerimizle emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, ilçe özel idare, KGM, 112, UMKE, Kızılay, YEDAŞ ve belediye ekiplerince müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.” ifadesi kullanıldı.

ARAÇ SELE KAPILDI

Amasya-Erzincan kara yolunun 20’nci kilometresi Kışlacık mevkisinde dünkü yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selden dolayı kara yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin çalışmaları sonucu yolun 22.00 itibarıyla tek yönlü olarak trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, “Saat 16.50 sıralarında Amasya merkez Kışlacık Köyü Yukarı Şelale mevkisinde 3 vatandaşımızın içerisinde bulunduğu araç aşırı yağış nedeniyle sele kapılmıştır. Bir vatandaşımız kurtarılmış olup, bir vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır, bir vatandaşın aranmasına devam edilmektedir.” bilgisine yer verildi.

SAMSUN’DAKİ SEL

Bugün, Samsun’un Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi’ndeki köprüde bir aracın mahsur kaldığı ve aracın içinde bir kişinin bulunduğu bilgisinin alındığı, mahsur kalan kişinin kurtarıldığı bildirilen açıklamada, “Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmiştir. Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi’nde sele kapılan bir vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır.” bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yoğun yağışlar neticesinde Ayancık yolu üzerindeki Yeniçam mevkisindeki derede taşmanın meydana geldiği, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı aktarıldı.

KÖPRÜNÜN ALTI TEMİZLENDİ

Ayancık’ın Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 kişinin güvenli noktaya alındığı bildirilen açıklamada, Sinop-Ayancık kara yolunun Şerefiye köyü mevkisinde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkınının meydana geldiği, köprünün altının temizlendiği kaydedildi.

Sinop merkezdeki kara yolunun ulaşıma açık olduğu, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada, “Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerinden motopomp, vidanjör, kamyon, ekskavatör takviyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel görevlendirilmiştir.” ifadesine yer verildi.

KASTAMONU’DA SON DURUM

Dün akşam saatlerinden itibaren meydana gelen sağanağın Kastamonu’nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde etkili olduğu, an itibarıyla can ve mal kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bozkurt ilçesinde ulaşımda aksama, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde dere taşması meydana gelmiştir. Bozkurt Bayramgazi köyünde bir araç sele maruz kalmıştır. Bayramgazi yolu tedbir amacıyla kapatılmıştır.

Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyü ve Sırakonak köyü bağlantısı heyelan sebebiyle kopmuş olup, ulaşımda oluşacak riskten dolayı jandarma ekiplerince önlem alınmıştır. Abana ve Bozkurt ilçelerinde 5 binada su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Toplam 30 köye elektrik verilememekte, İnebolu ilçesinde bir köyde haberleşme arızası bulunmaktadır.

Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı olup, ilçelere ulaşım sağlayan ana arterlerde bir sıkıntı bulunmamaktadır. Abana ilçesinde Hacıveli istikametinde su birikintisi sebebiyle ulaşım geçici süre kesilmiştir. Yolda tahliye çalışması sürmektedir. Abana-Bozkurt arası ilçede su birikintisinden dolayı kısmen ulaşım durmuştur. Çatalzeytin Paşalı ve Yunuslar köyünde su taşkınları sonrası meydana gelen zararlar giderilmiştir.” (AA)

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